Més de 1.000 alumnes de la URV deixen els estudis en els últims dos cursos

Nova càtedra

Un miler d'estudiants van abandonar la carrera entre els anys 2020 i 2022. Aquest és el balanç de la vicerectora de Projectes Docents i Estudiants,, que ha presentat al Consell de Govern l’. La taxa global, que indica el nombre d’estudiants matriculats al curs 2020-21 que durant els dos cursos següents no han formalitzat la matrícula o han fet un canvi d’estudis dins de la URV, es va situar en elAixò representa, un increment d’1,2 punts en comparació amb el curs anterior. Dins d’aquests abandonaments,(no matriculació en els cursos següents) iSi s’observa per branques de coneixements,, amb un 13,2%, seguit per, amb un 12,9%. Ambdues taxes superen lleugerament a les del Sistema Universitari Públic de Catalunya (SUPC) del curs 2018-19.Sobre l’aplicació del protocol per prevenir l’abandonament d’estudis de grau a primer curs, en el curs 2021-22, s’han detectat 375 estudiants amb risc d’abandonament (estudiants amb menys de 12 ECTS o 6 ECTS aprovats al primer quadrimestre), dels quals 166 han realitzat tutories. D’aquesta xifra, un 64,4% es matriculen a la mateixa titulació en el curs 2022-23 a la URV, mentre que el 35,5% no ho fa.Tot plegat s'ha conegut en la presentació delde 2023 de la, que serà de, unque el de l’any 2022. Tot plegat, a causa de la consolidació de la majorde la Generalitat del pressupost 2022 pendent d’aplicar, majors ingressos de matrícula del curs 2022/23, la previsió d’i la previsió d’un ingrés de la Generalitat per cobrir part de l’increment del cost de l’electricitat.Pel que fa als ingressos, es consolida l’increment de recursos del sistema d’universitats públiques catalanes del 2022 i es contempla l’increment per cobrir el, així com una aportació específica per cobrir part de l’increment del cost dels subministraments d’electricitat i gas pel proper any. Laque va aprovar el Parlament s’ha compensat amb un increment de la subvenció de la Generalitat a les universitats, i, a més, han augmentat els estudiants tant de grau com de màster ().Pel que fa a les despeses, es preveu l’increment important del subministrament de l’energia i les despeses corrents per l’increment de l’IPC en les despeses corrents de l’any 2022. En les despeses de personal s’ha considerat l’i. El pressupost no contempla cap augment de les retribucions del personal, si bé el vicerector d’Economia, Infraestructures i Relacions Institucionals ha apuntat queEl pressupost ordinari, que depèn d’actuacions pròpies de la Universitat, suposa el, mentre que lesrestant. Aquestes darreres incrementen un 104,48% respecte del 2022 pel nou Pla d’Inversions Universitàries de la Generalitat, l’obtenció dei perquè la transferència de la Generalitat per cobrir l’augment de la despesa de subministraments energètic s’ha considerat finalista.El mateix Consell de Govern ha aprovat la creació de la, que gestionarà l’àrea de simulació en salut del, una infraestructures per millorar la formació, expertesa, qualitat assistencial i seguretat del pacient i que compta amb el finançament de diferents institucions sanitàries del territori.També s’ha aprovat la modificació de la normativa de Formació permanent, que incorpora la possibilitat d’oferir microcredencials de fins a 15 crèdits, la formació híbrida per comptes de semipresencial en l’oferta formativa, i que l’avaluació de les pràctiques o treball pràctic suposi un terç del total.Així mateix, s’ha aprovat el Pla de formació del PDI per assolir un nou model docent que proposa l’Institut de Ciències de l’Educació (que passa a denominar-se Institut de Ciències de l’Educació Ángel-Pío González Soto), el calendari laboral i la ratificació d’acords per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada del PAS i el complement addicional per mèrits de docència i gestió i recerca del PDI funcionari.