Contracten 50 persones en uns plans d'ocupació comarcals

Lai els deu consells comarcals de la demarcació impulsen una nova edició dels, que proporcionarani milloraran entorns naturals i urbans al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Per segon any consecutiu, es prioritzaran les actuacions en elsAquest mes de desembre s'han iniciat els treballs de millora de l'entorn a les deu comarques de la demarcació. A cadascuna de les comarques hi treballa un grup de 5 persones que es trobava en situació d'. Algunes de les actuacions seran laper millorar-ne la seguretat i disminuir el risc d'incendis, la, la millora i manteniment de mobiliari urbà o el condicionament de diferents espais públics, entre altres. La Diputació ha destinat un total deper a la realització dels 10 plans previstos per al 2022-2023.Les persones integrants dels Plans d'Ocupació Comarcals rebrandirigida a millorar les seves habilitats personals i professionals i a afavorir la posterior inserció al mercat laboral. A més, en finalitzar el pla, la Diputació també els oferirài suport en la recerca activa de feina i els farà un seguiment per avaluar la seva situació laboral.