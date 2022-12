​El sector químic de Tarragona demana fiabilitat de subministrament a les elèctriques

Pèrdua de competitivitat

L'(AEQT) ha reclamat a les companyies elèctriques "fiabilitat de subministrament" després d'un any durant el qual s'han produït diversesi a les portes d'un canvi en el sector que haurà d'apostar per l'així com l'electrificació de la indústria."Si el futur passa per electrificar, hem de tenir la potència per a fer-ho", ha subratllat el president de l'AEQT,. La petroquímica ha fet el balanç anual assegurant que han "perdut competitivitat" a Europa a causa de lai la conseqüent pujada de costos de producció. Cañagueral ha alertat que "les plantes de Tarragona no estan funcionant a tota capacitat".L'AEQT ha virat el discurs l'últim any: "l'hidrogen verd pot ser una tecnologia guanyadora el 2040", ha assegurat Cañagueral, però pel "mentrestant" aposten per l'hidrogen de baix carboni. Per fer aquesta transició, caldrà "electrificar" les instal·lacions. "Si tanquem nuclears hem de substituir-les per altres coses", ha insistit el president de l'AEQT sobre la data límit d'explotació de les centrals prevista per a partir de 2030. Sobre aquest tema, el responsable de l'associació ha advertit que “el 2040 seguiran havent-hi torxes amb hidrogen verd”. És una de les “millors tecnologies disponibles”, ha remarcat."Tenim un pla per reduir el CO2 si pot ser abans del 2050”, ha dit Cañagueral. Perquè això passi però, “el territori ho ha de voler” i s'ha de "comptar amb una indústria potent que hi aposti”, han insistit des de l'AEQT. En la mateixa línia, Cañagueral ha demanat als representants polítics "una legislació i ajudes econòmiques per ser competitius", ja que això "facilitarà que les multinacionals inverteixin al territori”.Sobre el context econòmic, Cañagueral ha explicat que la indústria petroquímica de Tarragona no està al cent per cent de rendiment: "hi ha plantes que estan parant i arrencant en funció de la demanda o a baixa capacitat". Una situació que no millorarà les pròximes setmanes, segons la visió de l'AEQT. "Els nostres clients han baixat producció i tenim un problema de competitivitat a Europa", ha valorat.El 60% de la producció tarragonina s'exporta i l'AEQT ha avisat que s'està produint "una importació de productes que fem aquí, però més barats", sobretot provinents d'Orient Mitjà o els Estats Units. De cara el 2023 "tot depèn molt del que passi amb la guerra d'Ucraïna", ha indicat el president de l'AEQT, que no s'ha atrevit a fer un pronòstic.