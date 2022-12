Tarragona recupera la iniciativa «Per Nadal, cap infant sense regal»

Després que la pandèmia impedís la celebració de les darreres dues edicions, lai eluneixen forces per tornar a organitzar l'acte benèfic Per Nadal, cap infant sense regal", que aquest any arriba a la quarta edició el dissabte 24 de desembre a partir de les 11 del matí a la plaça Corsini. L'organitzarà una gimcana per a nens i nenes i seguidament actuaran laPer fer possible els regals, hi ha a la vendacadascuna per recaptar diners. Amb la compra de butlletes s'entra al sorteig d'unaon es podran guanyar diversos premis. A més, el dia 6 de gener aldees durà a terme l'entrega de regals per part dels Reis d'Orient en un acte conjunt amb el Club Maginet i l'Associació socioeducativa Joventut i Vida, qui s'encarregarà també de donar un esmorzar dolç durant l'acte als nens i nenes gràcies a la Pastisseria Mil·leni.