La Guàrdia Urbana de Tarragona imposa un centenar de denúncies contra propietaris de gossos

Amb motiu de laduta a terme els mesos de juliol i de setembre d'enguany en dues fases diferents, l'Ajuntament de Tarragona comunica que s'han interposatEstan distribuïdes en uni un. La resta són per motius diversificats.Pel que fa a la distribució geogràfica de les sancions, segons el consistori, ha estat "bastant equitatiu a tota la ciutat", i a l'estiu sobretot també en zona de platges. Les infraccions detectades als barris de Ponent, coincidint amb les conclusions dels, indiquen que "han observat una certa relaxació per que fa al compliment de les normes, no només pel que fa a la recollida d'excrements sinó també al fet de no portar el gos lligat o no tenir-lo censat". Pel que fa al centre,, en zones verdes i parcs, on s'ha observat una "sensació d'impunitat i relaxació en el compliment de les normes per part dels propietaris dels gossos".Per a dur a terme la campanya esque van informar, repartir tríptics, ampolles i dispensadors de bosses en aquells punts en que s'havia detectat increment de l'incivisme en aquest aspecte. La Guàrdia Urbana, a més de coordinar i auxiliar als dos educadors, van engegar una campanya de control en els mateixos punts per tal de sancionar aquestes conductes. Aquesta iniciativa va comptar amb la participació de tres conselleries com son Guàrdia Urbana, a través de la Unitat de Medi Ambient (UMA), Neteja Pública i Benestar Animal.