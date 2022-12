Joan Sabaté plega com a subdelegat del govern espanyol a Tarragona

ha presentat a la delegada del govern espanyol a Catalunya,, la seva renúncia com a. Els motius són "de caire personal", segons un comunicat emès aquest dimarts. Ha pres aquesta decisió "amb el propòsit de tornar a la docència en els darrers anys de la seva vida laboral un cop assolida l’edat de jubilació".Mitjançant aquest comunicat, Sabaté vol "remarcar, un cop més, la bona col·laboració institucional que ha rebut durant tots aquests anys de servei al govern espanyol al capdavant de la subdelegació". D’altra banda manifesta el seu "reconeixement professional i agraïment a tots aquells col·laboradors i col·laboradores de l’administració general de l’Estat", amb els que ha treballat "de forma abnegada pel bé de la nostra província", i finalment manifesta el seu "respecte i gratitud a tots els mitjans de comunicació per la gran tasca informativa que porten a terme". Per últim destacar que Joan Sabaté seguirà al front d’aquesta institució fins elque es farà efectiva la seva renúncia.