Aturem Hard Rock demana revocar la llicència de casino per estar caducada

La plataformainicia "recursos administratius i judicials a través d'una petició de revocació i una petició de caducitat sobre la" atorgada al macroprojecte de. Segons indicava aquest dilluns al vespre l'entitat, aquesta llicència es troba "actualmenti fora dels terminis exigits al concurs públic per l'atorgament de la llicència".L'anunci es va produir en ple acte de celebració del desè aniversari de la plataforma, que des de 2012 s'oposa al projecte d'ampliació del Complex Recreatiu i Turístic de Salou i Vila-seca. "Ens trobem davant d’uns mesos decisius pel futur del projecte, hi ha sobre la taula l’aprovació del Pla Director Urbanístic, que suposaria la compra automàtica dels terrenys per part de la Generalitat i la suposada venda a Hard Rock per a construir el complex", detallen en un comunicat. Més enllà de la via judicial, l'oposició es traduirà alhora en una "" que ja suma l'adhesió de, així com més de mig miler de signatures individuals.D'aquesta manera, l'Antiga Audiència va acollir l'acte per repassar aquests passats 10 anys i el futur de la lluita contra el macroprojecte. Hi van intervenir, ambientòleg especialitzat en dret ambiental i ex-portaveu de la Plataforma;, de l’associació de tractament de les addiccions socials ASTACA, especialistes en ludopatia; i, economista i diplomada en Economia Internacional i desenvolupament econòmic i membre del Seminari d’Economia Taifa.La destrucció dels espais naturals protegits de lai els, el consum excessiu de recursos energètics i hídrics, la càrrega d’addicció social sobre la població local, la reducció del poder adquisitiu de les famílies o la precarietat dels llocs de treball del sector turístic van ser alguns dels arguments presentats a la taula rodona en oposició al projecte del Hard Rock. També van comptar amb el suport de les plataformesamb uns vídeos reproduïts al final de la taula rodona.