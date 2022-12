La CUP emplaça Pau Ricomà a esbrinar les irregularitats de les entrades dels Jocs Mediterranis

"Algú ha quedat en ridícul"

La resolució de l'Oficina Antifrau sobre la venda d'entrades dels Jocs Mediterranis de 2018 a Tarragona encara cueja. I és que segons ha apuntat avui en roda de premsa la CUP, la formació que va portar el cas a Antifrau aquest passat mes de juny , l'organisme hauria corroborat que l'associació Societat Civil Catalana va poder accedir a entrades durant la prevenda per a l'acte d'inauguració, al qual hi va assistir també el rei Felip VI.Davant d'aquests fets, la regidoraemplaçarà en la propera reunió conjunta de govern a què sigui el mateix executiu local qui investigui i prengui les mesures necessàries per esclarir unesque esquitxen. Segons Antifrau, aquest organisme estatal no forma part de l'"àmbit d'actuació" que li és competent i per aquest motiu assegura no poder aconseguir la documentació que permeti comprovar el que va denunciar la. "Són actuacions irregulars, contràries a la bona gestió pública i contràries a la legalitat ordinària", ha apuntat la regidoraEn aquest sentit, Solé ha assegurat que tot i ser la CUP l'entitat denunciant aquesta no va rebre fins divendres passat a les dues del migdia la resolució de la que hores abans ja havia informat el Diari Més. Segons el text,, "sense perjudici que un cop hi hagi aquesta informació no es pugui iniciar el procediment que es consideri oportú".La principal incògnita és com l'entitat espanyolista hauria aconseguit les claus d'accés per agafar entrades, així com també els criteris de l'atorgament d'invitacions a mesura que avançaven els dies i. En tot cas, Antifrau sí que reconeix que la manca de venda d'entrades es va deure a "la manca d'interès públic que hauria suscitat l'esdeveniment", un fet que Eva Miguel ha reiterat: "Es van gastar una". "Això posa de manifest el fracàs i la gestió nefasta dels jocs, i la distribució irregular d'entrades radicaria en la necessitat d'omplir l'estadi de públic", assenyalen.A banda de Loterías del Estado, també hi ha hagut dificultats, segons Antifrau, que col·labori el Comitè Olímpic Espanyol, al cap i a la fi, juntament amb la Fundació Tarragona 2018, els organitzadors de la cita esportiva. "No s'hauria pogut corroborar que els milers d'invitacions s'haurien distribuït de forma heterogènia i tampoc es pot desmentir el repartiment discrecional per afavorir grups d'una determinada ideologia", apunta la mateixa resolució."No sabem si no es vol facilitar la documentació, o si no existeix, que en aquest cas seria d'un desgavell brutal", ha lamentat Eva Miguel. El següent pas, doncs, segons la CUP pertoca al govern local: "Hem donat les passes més que necessàries per esclarir els fets, això és un tema de ciutat", ha dit Miguel, descartant d'aquesta manera que sigui la CUP qui dugui el cas a la justícia.La notícia coneguda divendres va permetre obtenir la primera valoració el mateix dia, en acabar el plenari municipal. L'exalcalde i expresident de la Fundació Tarragona 2018,va assegurar que ja s'esperaven que la denúncia de la CUP no anés més enllà ja que estaven "absolutament convençuts" que "les coses es van fer bé". Tot seguit, Ballesteros va afirmar que "el temps posa cadascú en el seu lloc,". L'exalcalde es referia amb aquestes paraules a la CUP però també a Porta Enrere, el mitjà que va destapar la trama per tal que la rebuda al monarca espanyol en ple procés sobiranista fos més amable del que es podia esperar.En resposta a aquestes declaracions de Ballesteros, Eva Miguel ha assegurat aquest dilluns que "qui entra en ridícul és el PSC al que s'assenyala com a mal gestor" i li ha recordat la imputació en el cas Inipro, pel qual l'exalcalde haurà de seure a la banqueta dels acusats.