La realitat virtual, l'esport, la màgia i els tallers s'apoderen del Parc de Nadal de Tarragona

Carregat d'activitats i amb el lema Tornar a estar a prop, eltornarà a obriral Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Organitzat per l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET) mitjançant el, enguany el Parc recrea la ciutat de Tarragona: "Una ciutat amb tots els seus barris plens d'activitats, amb gent amable i pròxima".Aquesta idea és la que es representa en el cartell oficial del Parc, dissenyat per l'il·lustrador tarragoní, on dos infants s'abracen rodejats de les principals activitats d'aquesta edició. La participació de l'alumnat de quart curs de primària de tots els centres educatius de la ciutat es farà visible a l'entrada del recinte firal, amb tots els bons propòsits redactats i dibuixats per l'activitat de l'que va tenir lloc el passat dissabte.Quan els infants entrin al recinte es trobaran amb la ciutat reduïda en un Parc de Nadal. El Parc d'enguany simula la ciutat de Tarragona, des de la zona defins a la de, passant pels. A través d'un mapa que recolliran a l'entrada, els nens i nenes aniran descobrint les diferents zones. Cada zona disposarà d'una cartelleria identificativa per colors i s'ambientarà amb entitats i tallers temàtics.L'objectiu és que, a través del joc i la diversió, els infants integrin, coneguin i es. El Parc genera oportunitats educatives per seguir aprenent durant aquestes festes, per posar a prova la creativitat, l'enginy, la cooperació, i gaudir del temps compartit en família.Durant els nou dies d'obertura, s'oferiran, que inclouen més de 35 activitats i 15 sessions d'espectacles. En aquesta edició s'ha apostat per la robòtica i la realitat virtual, on les noves tecnologies es convertiran en eines educatives. Paral·lelament, també s'aposta per les activitats esportives i d'aventura amb un skatepark, unambi un tastet esportiu del. A més a més, hi haurà tallers de manualitats ambientats en la ciutat, un espai de lectura de laon es faran petites actuacions i l'espau de ludoteca delsEs comptarà amb una programació diària de diferents espectacles de petit format que, juntament amb els tallers infantils, potenciaran el creixement i desenvolupament personal i social dels infants. La quinzena d'espectacles i tallers arribaran de la mà de. Tampoc hi faltaran els inflables, així com els pintacares, un taller de jocs de taula, un taller de tatuatges i un estudi de ràdio deLes entrades per accedir al Parc Infantil de Nadal es podran comprar prèviament al web . També es podran adquirir de forma presencial, el mateix dia que es vol gaudir del Parc, a la taquilla que hi haurà al. El preu és el mateix que en edicions anteriors, diferenciant preu de matins i de tardes, i amb diverses tipologies d'entrada.