Detenen en un bar de Tarragona el seu propietari i un client per tràfic de drogues

Elsvan detenir el passat 16 de desembre dos homes de 40 i 42 anys alscom a presumptes autors d'un. Des del mes d'abril els Mossos d'Esquadra havien rebut diverses informacions que apuntaven que en un bar de la població dels Pallaresos s'estava traficant i consumint droga.Davant d'aquests fets, la passada tarda de divendres és va realitzar una entrada en el bar investigat en base a lade protecció de seguretat ciutadana. El resultat de l'entrada es va traduir amb la detenció del propietari del bar i un dels seus clients per un delicte de tràfic de drogues. Arran de l'entrada i al veure presència policial, els mossos van detectar moviments estranys entre el propietari i el client.Per tot això, els agents van demanar-li al client que obrís elque tenia aparcada just davant del bar i va ser dins delon van localitzar una roca de 15 grams de cocaïna, 27 embolcalls amb la mateixa droga preparats per a la venda al detall, dues porcions de 21 grams d'i 19 embolcalls d'aquesta substància.També tenia amagada dues petites bàscules de pesatge, una arma curta simulada amb un pot de munició i diners en efectiu. Així mateix, també es van identificar nou persones dins del local, sis d'elles es van denunciar administrativament per tinença d'haixix, cocaïna i marihuana. Es calcula que la droga comissada tindria un valor en el mercat il·legal d'uns 2.200 euros. Els detinguts van passar diumenge a disposició judicial davant deli el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.