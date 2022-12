La negociació dels pressupostos municipals amb el PSC «no va bé», segons Rubén Viñuales

De nou, final d'any convuls a l', aquest cop amb la perspectiva de les eleccions municipals del mes de maig. La negociació dels pressupostos entre l'actual govern local, liderat per, i el partit més fort de l'oposició, el, "no va bé". A menys de dues setmanes per acabar l'exercici, els socialistes estan a l'expectativa del que els puguin presentar aquest dimecres eni ni tan sols tenen encara decidit el seu vot, que podria afectar també al seu propi mandat en cas que el PSC s'alcés amb la victòria al mes de maig. Actualment el govern ja treballa amb pressupostos prorrogats, donat que el trencament ambi l'oposició del PSC va impossibilitar l'aprovació dels comptes a finals de 2021. Per ara, els socialistes no es mullen, com tampoc no ho fa el govern, que recentment ha hagut de lidiar amb un contracte de la neteja també conflictiu. "Veiem amb preocupació com s'està apostant per incrementar la, o el, fer política d'esquerres és intentar ajudar la gent", destacava aquest dilluns el candidat del PSC a les properes eleccions municipals,, en acabar un esmorzar amb la premsa. Viñuales té previst abandonar el seu càrrec de diputat del Parlament per dedicar-se al consistori, però encara no hi posa data, si bé apunta que serà "després de les eleccions municipals".D'aquesta manera, amb gairebé tota seguretat, Viñuales tornarà al plenari el 2023 després de dos anys d'absència. Al gener de 2021 va renunciar al seu càrrec com a regidor del grup de Ciutadans per fitxar per a la llista autonòmica del PSC de. Poc després, el partit va celebrar primàries per escollir candidat a la ciutat i l'única candidatura de l'ex deva aconseguir el suport de l'agrupació local.A banda dels pressupostos municipals, també són en aquests moments en negociació els comptes presentats pel president Aragonès, que ja ha sumat el suport dels Comuns. Pel que fa a Salvador Illa, ja ha fet diferents declaracions de manera pública que tot plegat està en stand by. Segons el diputat Rubén Viñuales una de les condicions perquè el PSC aprovi els pressupostos és que "Tarragona hi surti", si no, "no hi ha d'haver pressupostos a la Generalitat", i ha posat com a exemples les inversions reclamades de la Ciutat de la Justícia, treure els barracons de les escoles i instituts, entre d'altres.