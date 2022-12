Detenen a Roda de Berà el presumpte autor d'un tiroteig des d'un cotxe diumenge passat

Laha detingut aquest dissabte un veí del municipi deper presumpta. Segons ha informat el cos, les investigacions van començar diumenge passat quan un ciutadà va comunicar a una patrulla que havia rebut diversos trets des d'un vehicle.El delator no va poder concretar més dades del vehicle ni de l'autor ni va voler presentar denúncia, però els agents van iniciar una investigació a partir dels horaris d'aquesta comunicació i d'altres indicis. Amb l'ajuda de–una trentena a tot el municipi– van aconseguir identificar un vehicle sospitós de ser l'origen del tiroteig.El sistema no ha detectat en tota aquesta setmana que el vehicle hagués tornat a la localitat, però aquest mateix dissabte a primera hora del matí els captadors de matrícula han fet saltar un avís i dues dotacions de la Policia Local han aconseguit interceptar-lo.Un cop identificat el conductor, han escorcollat el vehicle, on han trobat una pistola semiautomàtica amb munició preparada per disparar. Els agents han detingut el conductor i l'han posat a disposició dels Mossos d'Esquadra, juntament amb les seves pertinences.