Detenen a Montblanc un camioner amb una taxa d'alcoholèmia que superava per set la permesa

Elsvan detenir aquest dimecres el conductor d'un camió per un delicte de conducció temerària i per. L'home, de 62 anys, va provocar un accident al quilòmetre 38 de l', a l'altura de, mentre feia una maniobra no permesa. Els fets van passar al voltant de les vuit del vespre.Els agents de la policia catalana li van fer la prova d’alcoholèmia quan van comprovar el seu estat. L'arrestat va donar una, una xifra set vegades superior a la permesa. El detingut va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició del jutjat d'instrucció número 1 de Valls. En el sinistre, el conductor d’un turisme va ser traslladat a l’Segons fonts policials, el camioner va entrar en una àrea on només els vehicles dels treballadors d'una empresa de Montblanc hi tenen accés. Quan el conductor es va adonar que l'entrada dels vehicles pesants era més endavant, va fer una maniobra "temerària" i va tirar marxa enrere en un tram sense il·luminació, creuant el vehicle al mig de la via.Això va provocar un accident amb un turisme que va patir una "forta deformació" del seu frontal. El seu conductor va ser atès a l'ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i, posteriorment, el van traslladar a l'Hospital Pius de Valls. En el sinistre, es van activar una dotació del SEM, de Bombers i dues patrulles de Seguretat Ciutadana dels Mossos.