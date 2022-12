El president del Port de Tarragona es proposa impulsar comunitats energètiques l'any que ve

El president del, encara el 2023 amb l'objectiu d'impulsar. Només fa cinc setmanes que va assumir el càrrec, però ha destacat "l'evident preocupació de les empreses al voltant de la sostenibilitat". Per aquest motiu, Garreta confia a posar en marxa diferents projectes de, amb una clara aposta per les energies renovables, entre d'altres. Durant el pròxim any, el president del Port també espera que s'aprovi la tramitació del pla d'urbanització de la(ZAL). Pel que fa a aquest 2022, l'ens portuari tanca amb unes xifres "positives" i molt similars a les del 2021, malgrat la incertesa provocada per la guerra a Ucraïna.Sobre el balanç d'enguany, el president del Port de Tarragona també ha destacat que la parada de Repsol durant dos mesos va comportar una davallada de prop del 15% dels carburants. D'altra banda, Garreta ha celebrat l'augment del 16% del trànsit de productes a granel al llarg d'aquest 2022 i espera que durant el 2023 s'incrementin els trànsits de càrrega general.Amb la mirada posada el 2023, Garreta confia superar les dades d'enguany i assegura que solucionar el conflicte de l'estiba ajudaria a aconseguir uns millors resultats, ja que la situació actual els afecta "directament". Tot i això, el president diu que des de l'APT s'han mantingut "neutrals" en una problemàtica entre "unes empreses i els seus treballadors" i que l'únic que poden fer des de l'ens portuari és "intentar que arribin a solucions" perquè "la seva imatge no es vegi afectada".