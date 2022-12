L’obertura de l’A‑27 al coll de Lilla encara no té data

La ministra Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, ha assegurat que les obres delestaran enllestides en "menys d'un any". Sánchez no ha especificat la data de l'obertura d'aquesten la visita d'obres feta aquest divendres.L'exministre Ábalos va afirmar que ho estarien a principis de l'any vinent. Amb tot, Sánchez ha reivindicat que en quatre anys s'ha avançat moltíssim en una actuació de "gran complexitat". Alhora, ha defensat que la nova via suposarà un revulsiu econòmic pel territori i millorarà la qualitat de vida dels ciutadans. La ministra també ha indicat que s'estan tramitant les indemnitzacions dels afectats per les esquerdes del poble de Lilla.