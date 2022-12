Antifrau no veu irregularitats en la venda d'entrades dels Jocs Mediterranis

Revés a laen el tràmit iniciat a través de l'per tal que s'investigués presumptes irregularitats en la venda d'entrades dels Jocs Mediterranis . Segons ha avançat el Diari Més, l'organisme no ha trobat indicis d'allò que el partit anticapitalista denunciava: el suposatper evitar una imatge contrària a Espanya durant l'esdeveniment, celebrat al 2018.Els fets van ser especialment polèmics quan es va poder comprovar que Societat Civil Catalana havia repartit entrades de manera gratuïta . Ho hauria fet gràcies al Comitè Olímpic Espanyol, a la Fundació Tarragona 2018 i al govern municipal, en aquells moments liderat pel PSC, segons va avançar el mitjà Porta Enrere.El partit anticapitalista va destacar la quantitat significativa d'invitacions que es van reservar abans de la venda d'entrades al públic, especialment el dia de la. Concretament, s'haurien regalat 60.950 entrades al llarg de tot l'esdeveniment, el doble de les que es van vendre posteriorment. Tot plegat per afavorir "interessos espanyolistes" en ple procés sobiranista i menys d'un any després del referèndum de l'1 d'octubre.