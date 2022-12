L'aparcament de Vidal i Barraquer s'haurà de pagar abans que acabi l'any

El carrer Josep Maria Malato Music, a Tarragona, amb el cartell d'avís de pintura. Foto: Josep M. Llauradó

Abans del que s'esperava: els operaris municipals han instal·lat aquest dijous cartells d'avís a la ciutadania que calia treure els vehicles de diferents carrers de la Part Baixa de Tarragona. Un d'ells, on els treballs ja han començat, és l'avinguda Vidal i Barraquer, on les màquines han començat a polir l'asfalt per posteriorment repintar les línies dels aparcaments. Segons ja va avançar el regidor Jordi Fortuny , tota l'avinguda Vidal i Barraquer -incloent el tram que conflueix amb el- serà zona verda.Per al consistori, "no té sentit" que alguns carrers més propers al, com ara el, hagin canviat de zona blanca a zona taronja i altres més propers al centre de la ciutat continuessin gratuïts. D'aquesta manera, no només s'hi veuran afectades les places d'aparcament de, sinó que també seran verds els carrers del barri deEls avisos penjats en forma de cartells avisen que cal treure els vehicles dels carrers encara no afectats pels treballs iniciats avui abans del dia 18 de desembre. En cas que no els propietaris dels cotxes no ho facin, tal com és habitual, la grua municipal se'ls endurà.