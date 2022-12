El Port de Tarragona espera rebre 95.000 creueristes al 2023

Aquest dijous 15 de desembre, a la sala Roger de Llúria del, s’han reunit presencialment els representants institucionals i empresarials que formen part de laamb l’objectiu d’analitzar la temporada 2022. Segons apunten, les previsions a l’abril se situaven en unes 38 escales i entre 55.000 i 60.000 passatgers. Finalment durant l’any 2022 hi ha arribat a Port Tarragona 35 escales i 64.470 creueristes.Durant la temporada 2022 l’impacte econòmic al territori per l’arribada de creueristes va pujar fins al 5.008.335 euros, segons xifres proporcionades per l'Autoritat Portuària. "Aquestes arribades ajuden a desastacionalitzar la temporada turística com demostren la major concentració d’escales en els mesos previs i posteriors a juliol i agost. De les 35 escales totals, 11 són arribades registrades abans, entre març i a juny, i 20 després dels mesos àlgids de l’estiu, de setembre a novembre", informen.Els assistents a la reunió també han pogut conèixer les primeres dades de l’(URV). L’enquesta reflecteix "un augment de passatgers que opten per quedar-se al territori de forma lliure o comprant una excursió: un 96% enguany, respecte al 93% de 2019". La gran majoria de creueristes en trànsit escullen l’opció de la visita per lliure, seguida per visites guiades a la ciutat i al territori.La valoració general que fan els i les visitants de la destinacióés de 8,9 sobre 10 (el mateix resultat que el 2019). Les dades "corroboren l’acompliment de les expectatives per part de les persones que ens visiten, amb un 52% que afirma haver complert les seves expectatives, mentre que el 41,5% reconeixen que la destinació ha superat les seves expectatives". En total un 93,1% dels creueristes recomanarien Tarragona com a destinació.La reunió d’avui ha servit també per conèixer i analitzar les previsions de la temporada 2023. "Continuant amb una línia de creixement sostingut i consensuat amb el territori, per la temporada vinent, detallen.El president del Port de Tarragona,, assegura que “es tracta d’un símptoma de la recuperació del sector, que ens apropem a xifres pre-pandèmiques i que el model de creuers de Tarragona és sostenible en comparació amb els de Barcelona o Venècia, en termes d'impacte demogràfic i mediambiental”.Es tracta d’unencaraA la Taula, formada per les principals institucions i empreses vinculades al turisme del territori, hi ha participat Saül Garreta, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona; Marta Farrero, directora del Patronat de Turisme de la Costa Daurada; Pau Ricomà, Alcalde de Tarragona; Dídac Nadal, conseller de Comerç, Fires, Mercats i Consum de Tarragona; Anna M. Martínez, subdirectora general d'Ordenació i Inspecció Turística de la Generalitat de Catalunya; Laura Roigé, presidenta Cambra de Comerç de Tarragona; Daniel Martín, director gerent de la Cambra de Comerç de Tarragona; Òscar Saladié, degà Facultat Turisme i Geografia URV; Cristina Cid, regidora d’Innovació i Turisme de l’Ajuntament de Vila-seca; Montse Caelles, regidora de Projecció de ciutat de Reus; Marta Vilalta, Gerent de l'Agència Reus Promoció; Francesc Pintado, president de l’AEHT; Xavier Jornet, membre de la junta de l'AEHT; Juan José Crespo, director de l’aeroport de Reus i Berta Cabré presidenta de la FEHT.Per part del Port de Tarragona també han participat Genoveva Climent, directora de comercial i desenvolupament de negoci, Marta Virgili, cap de relacions institucionals i presidència, Xavier Fähndrich, director de comunicació i imatge, i Tana Corral, Marketing Business Manager.