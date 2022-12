​El Museu de Valls obre la primera exposició permanent després de dos anys d’obres

Dos anys d'obres sense tancar el museu

Catorze artistes vallencs d'entreformen part de la, que s'ubicarà a la primera planta reformada de l'equipament cultural. Sota el títol De Jaume Huguet a Robert Gerhard. L'aportació de Valls al món de l'art, la mostra inclou, com ara el MNAC o la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.L'exposició, que s'inaugura dissabte, coincideix amb la fi de l'ampliació de la primera planta. El director de l’equipament,, ha destacat que el centre s'ha mantingut obert els dos anys que han durat les obres i ha apuntat que els treballs a les altres plantes s'allargaran "com a mínim" un any i mig.La mostra busca posar en valor les aportacions d'artistes vallencs al conjunt de l'art català al llarg de cinc segles d'història. El punt en comú entre tots ells és el seu lloc de naixement, la capital de l'Alt Camp i l'empremta que han deixat al món de l'art. Noms com Robert Gerhard, Francesc Català Roca, Jaume Huguet o Francesc Galofré Oller formen part de la col·lecció que es podrà a la primera planta del museu, renovada recentment. La mostra vol representar la "culminació de la feina feta" en els últims trenta anys per l'equipament cultural vallenc.D'altra banda, la primera exposició permanent del Museu de Valls és possible gràcies a la cessió d'obres d'altres institucions, com és el cas del MNAC, el Museu de Sitges, la Diputació de Tarragona o la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Així, obres com la 'Taula del Sant Sopar del retaule de Sant Agustí', de Jaume Huguet, hauran de ser retornades en un període de dos anys. Tot i això, els responsables de l'equipament cultural reiteren que el discurs es mantindrà malgrat que les obres puguin variar. "El fons del museu és molt ampli, amb el que expliquem ara, no esgotem ni molt menys el que és el Museu de Valls" ha destacat París.La mostra s'inaugurarà al públic aquest dissabte, amb la presència de la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga. L'entrada a l'exposició serà gratuïta en l'horari habitual del museu.Amb aquesta inauguració, el Museu de Valls enceta una nova etapa en què s'estrena un nou espai ubicat a la primera planta de l'edifici, on anteriorment hi havia una biblioteca. L'ampliació ha suposat una inversió pública de 538.000 euros finançats pel departament de Cultura de la Generalitat i l'Ajuntament de Valls. Les obres s'han allargat dos anys, en els quals el centre ha mantingut la seva activitat i ha estat obert. Es tracta d'un fet que ha "dilatat" els treballs, però que París ha apuntat com a necessari.De cara als dos pròxims anys, està previst que els treballs segueixin a la resta d'espais del museu, amb una inversió estimada de 200.000 euros que es destinaran a la segona i tercera planta.