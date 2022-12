ERC porta al Parlament la millora de la connexió ferroviària de Valls amb Barcelona

La millora de laés una de les reivindicacions històriques de la capital de l', i des de la comarca es demanen. Així ho van transmetre diversos agents socials del municipi durant una visita que la diputada republicana al Parlament de Catalunyava realitzar a la ciutat al passat mes de juliol, on va estar acompanyada per la regidora vallencaD'aquella trobada, en va sorgir el compromís de la diputada de donar suport polític a aquesta reivindicació. Els republicans, doncs, han treballat des de llavors per millorar la situació ferroviària a Valls i l'Alt Camp i han aconseguitAixí doncs,han presentat aquest dijous una Proposta de Resolució al Parlament de Catalunya que té com a objectiu la millora de la connexió ferroviària de la ciutat de Valls. Durant la jornada d'avui, la portaveu de la, i el president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls i l'Alt Camp,, han assistit al Parlament per mostrar el suport de les entitats a la mesura.La plataforma Propera Parada: Valls defensa el ferrocarril a la ciutat de Valls i representa els habitants dels 30 quilòmetres de la línia ferroviària en el tram comprès entre Valls i Sant Vicenç de Calders, a les comarques de l'Alt Camp i el Tarragonès. Va sorgir d'un moviment popular que ha recollit adhesions i va néixer de la fusió de la iniciativa de la vallenca Montse Montanyà, mestra i presidenta del Moviment Educatiu de l'Alt Camp (MEAC), i de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls i l'Alt Camp.A dia d'avui la capital de l'Alt Camp sofreix un servei deficitari, que compta tan sols amb, una connexió totalment insuficient per abastir les necessitats de transport dels vallencs per desplaçar-se a treballar, estudiar o realitzar activitats de lleure.Ja alsl'Ajuntament va signar unper augmentar el nombre de viatges, assumint des de la pròpia institució el dèficit del servei. Des de llavors, la Plataforma Propera Parada: Valls ha treballat de manera constant amb el mateix propòsit.La proposta demana. A més insta a l'Estat a realitzar la inversió necessària per oferir un servei de qualitat i a prioritzar les inversions ferroviàries a la comarca de l'Alt Camp. I s'exigeix aque garanteixin un bon manteniment de les instal·lacions de l'estació de Valls i de la resta d'estacions de la xarxa ferroviària comarcal.Aquestes mesures permetrien que els veïns de Valls i l'Alt Camp es poguessin desplaçar amb més facilitat a Barcelona i evitaria també que veïns de la comarca haguessin de traslladar-se a viure a una altra ciutat. Per això, la iniciativa exigeix a l'Estat que prioritzi les inversions ferroviàries en el conjunt de la comarca de l'Alt Camp, tenint en compte les necessitats d'equilibri del territori i els desplegaments pendents de xarxa ferroviària tant a la comarca com, en especial, a la ciutat de Valls.Finalment, un altre objectiu de la Proposta de Resolució és afavorir una mobilitat més sostenible ja que l'augment de trajectes en tren suposaria la reducció de l'ús del vehicle privat. Així es compliria de passada amb els objectius de desenvolupament sostenible 2030 que la Unió Europea ha marcat en matèria de mobilitat durant els propers anys.