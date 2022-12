Detenen un home per robar en un pis i un local a Tarragona

Elshan detingut aquesta matinada un home de, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a domicili i una temptativa de robatori amb força en un establiment. El primer fet s'ha produït de matinada en un pis de lade Tarragona. Els mossos s'han adreçat al lloc alertats per un testimoni que havia sentit sorolls i havia vist un individu sortir d'un pis.Mentre els mossos recollien informació amb aquest testimoni van ser alertats que un establiment proper havia saltat l'alarma. Es van dirigir cap al local i van contactar amb el propietari. Tot i que el lladrehavia forçat l'accés i havia marxat del lloc.La patrulla va continuar fent tasques de seguretat ciutadana i va centrar el seu patrullatge en les zones on s'havien produït els dos fets, molt propers entre sí. D'aquesta manera, pels volts de dos quarts de, la mateixa patrulla ha vist un home que coincidia amb la descripció del presumpte lladre.Els mossos l'han identificat i en l'escorcoll li han trobat una cartera amb documentació del propietari del pis on s'havia produït un robatori. A més, l'home portava en una motxilla diverses. Alhora han pogut relacionar l'home amb la temptativa de robatori amb força a l'establiment que s'havia produït poca estona abans. Entre el primer robatori i la detenció del presumpte autor ha passat poc més d'una hora i, després de la detenció, els mossos han retornat la cartera sostreta al seu propietari. El detingut passarà durant les properes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.