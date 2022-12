​L’Hospital Joan XXIII liderarà un estudi per tractar millor el càncer de cap i coll

L’liderarà un estudi per diagnosticar i tractar elde forma menys invasiva. Actualment, hi ha una resistència del 40% atesa l’agressivitat d’aquesta malaltia i dels procediments per tractar-la. Els seus responsables tenen l’objectiu de conèixer amb més exactitud la “identitat” d’aquestsi provar la validesa de les biòpsies líquides i gasoses, a través de la saliva o l’alè, per fer el procés més eficaç i personalitzat.La recerca s’iniciarà el pròxim gener i durarà tres anys i hi participaran entredels nou centres d’arreu de l'Estat. El projecte ha rebut un milió d’euros del Ministeri de Ciència i Innovació.El càncer de cap i coll és el sisè amb més incidència a escala mundial. A Catalunya es diagnostiquen 1.500 casos cada any i a l'Estat Espanyol uns 15.000, segons dades facilitades pels responsables de l'Hospital Joan XXIII. Aquests tipus de tumors són molt agressius i estan relacionats amb factors de risc com ara el tabac, l'alcohol i el papil·loma humà. Apareixen a l'àrea de la boca, la llengua, el nas, la gola i la faringe i les glàndules salivals. Si es detecta i es tracta a temps, té més possibilitats de curació i, d'aquesta manera, el pacient podria evitar, en alguns casos, haver de sotmetre's a cirurgies agressives o a teràpies amb una alta toxicitat per a l'organisme, com ara la radioteràpia o la quimioteràpia.De fet, el responsable del Grup de Recerca en Oncologia de Cap i Coll i cap de secció del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Joan XXIII, Francesc Xavier Avilés, ha explicat que un dels principals problemes d'aquest càncer és que els procediments mèdics per diagnosticar-lo són molt invasius perquè s'han de fer a través de biòpsies que impliquen entrar a quiròfan, ja que s'extreuen fragments del cap o del coll. En aquest sentit, Avilés ha remarcat que necessiten eines més personalitzades, com tenen altres tipus de càncers -com el de mama-, per personalitzar els tractaments."Avui en dia, fem un tractament molt genèric, molt agressiu i fins i tot tenim un 40% de resistència d'aquest tractament, és a dir, hi ha un 40% d'aquestes persones que els haurem de fer cirurgies de rescat, com laringotomies, treure la llengua de forma total o parcial, deixar un forat permanent a l'estómac", ha especificat. "Ens trobem que encara no som prou bons coneixent aquest tumor per personalitzar aquest tipus de tractament", ha lamentat. Per aquest motiu, la recerca que lidera l'expert se centrarà en dues parts, la primera a investigar i conèixer més sobre el comportament d'aquests tumors, i la segona a provar la validesa d'eines menys invasives, com són les biòpsies líquides i gasoses.Avilés ha apuntat que la incorporació d'aquestes biòpsies revolucionaria l'abordatge d'aquestes malalties, ja que ara mateix cap hospital del món hi recorre. "Cada vegada s'està utilitzant més la biòpsia líquida, amb anàlisis de femta o orina, tothom veu lògic investigar la femta en un càncer de còlon, per això, també ens ho va semblar amb la saliva, la qual podria ser una matriu de biòpsia liquida", ha remarcat. Alhora, ha assenyalat que provar la validesa amb l'alè serà tot una novetat. "A l'alè hi tenim substàncies volàtils que són derivades dels bacteris, inclús d'un tumor de boca o a les cordes vocals, les quals podem detectar amb màquines que ja tenim", ha destacat.En aquest projecte, liderat per l'equip investigador de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (l'IISPV) i l'Hospital Joan XXIII, hi participen centres hospitalaris de referència en el tractament d'aquest tipus de càncers d'arreu d'Espanya. En concret, està format per professionals dels hospitals Clínic i de Sant Pau de Barcelona, l'Hospital Central d'Asturias, l'Hospital de Donostia, del Instituto Valenciano de Oncología, de l'Hospital San Pedro de Logroño, de La Paz, de Madrid, de l'Hospital de Santa Tecla i del Verge de la Cinta de Tortosa.