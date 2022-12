La plataforma Aturem Hard Rock iniciarà una nova via judicial contra el macroprojecte

El proper dilluns dia 19 de desembre lacelebrarà un acte a Tarragona per fer un repàs de la situació del macroprojecte d'ampliació del. En aquest acte, que començarà a les set del vespre a l'Antiga Audiència, explicaran "totes les noves accions que té prevista la plataforma per als propers mesos, les adhesions al manifest durant aquests últims mesos i també anunciarem una nova via de lluita en l’àmbit judicial".Des de la plataforma lamenten l' intent performàtic del món empresarial i local de mostrar una unió "fictícia" a la Cambra de Comerç de Tarragona . "Recordem, que entre els dos principals representants d’aquest acte, els alcaldes de Vila-seca i Salou, tenen unaque és clau per al desenvolupament d’aquest projecte i que, difícilment, podran posar-se d’acord", comenten en un comunicat.Mentrestant, la plataforma celebra que lade la Generalitat no hagi portat a aprovació el(PDU) de l'àmbit del Hard Rock. En aquest sentit, s'apunten aquest mèrit, donat que va ser l'entitat qui va donar a conèixer l'informe ambiental desfavorable elaborat des del Departament d'Acció Climàtica. "Segons alguns representants institucionals i les informacions rebudes per la Plataforma al mes d’octubre, la Comissió pretenia aprovar definitivament el PDU a la sessió del mes d’octubre però, després de la publicació i roda de premsa presentant l’Informe desfavorable, es van veure obligats a modificar l’ordre del dia i a aplaçar aquesta aprovació", expliquen."L’acció persistent i la pressió per part d’Aturem Hard Rock està tenint l’efecte que esperàvem: endarrerir el projecte fins que puguem donar l’estocada final i acabar, d’una vegada per totes, amb aquest i qualsevol que tingui les mateixes característiques", conclouen.