S'obre el termini per participar del Carnaval de Tarragona

L'obre aquest divendres 16 de desembre el període d'inscripció de les comparses a lai ladel2023, que tindran lloc els dies 18 i 19 de febrer, respectivament. Les inscripcions s'han de formalitzar telemàticament abans del 27 de gener vinent mitjançant el web . A través del mateix enllaç, es poden consultar les bases del concurs de comparses participants a la Rua de l'Artesania. Per participar al concurs cal tenir un nombre mínim d'integrants de 20 persones i portar una disfressa de nova creació, entre d'altres requisits.La qualitat de la disfressa, la posada en escena, l'impacte visual, el so i il·luminació de la comparsa, el maquillatge i les màscares i l'originalitat de la idea del vestit seran els paràmetres que tindrà en compte laque valorarà les comparses participants.Demà divendres també s'obren les inscripcions per presentar sol·licitud per organitzar actes al Carnaval de Tarragona 2023. Les entitats, empreses i establiments que vulguin dur a terme actes relacionats amb aquesta festa i ser inclosos en el programa podran formalitzar electrònicament la seva petició des de demà, 16 de desembre i fins al 2 de gener.La formalització de la inscripció no garanteix l'acceptació de l'activitat, la qual serà acceptada sempre que s'adeqüi a criteris tècnics i de programació, i segueixi les recomanacions de l'Ajuntament de Tarragona sobre la minimització de l'impacte acústic a la via pública. El Carnaval de Tarragona 2023 es desenvoluparà del 10 al 21 de febrer, recuperant al 100% tots els seus actes tradicionals, després de dues edicions amb restriccions fruit de la pandèmia provocada per la Covid-19.