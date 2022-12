​La CUP insta la Generalitat a fer els deures a Tarragona per garantir el dret a un habitatge digne

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) presenta una moció al ple municipal d'aquest divendres per tal que s'impulsi unper garantir el, adreçat a la Generalitat i a l'Agència Catalana de l'Habitatge, perquè faci els deures que tenen pendents amb la ciutat de. Les dues regidores cupaires assenyalen que malgrat l'Ajuntament de Tarragona està duent a terme mesures per, "donada la magnitud de la problemàtica li és impossible donar una resposta de qualitat a l'alçada de les circumstàncies en solitari".Les dues regidores anticapitalistes recorden que el dret a l'habitatge és "un dret que molts ciutadans no veuen garantit, una situació que es veurà incrementada amb la finalització de la moratòria de desnonaments". La portaveu del grup municipal,, exposa que la Generalitat és propietària de diferents immobles de la ciutat, "entre els quals hi són els coneguts".La seva situació i estat actual, apunta Miguel, "ésa causa de la manca d'inversions per part de la Generalitat durant més d'una dècada, podent parlar, fins i tot, de". A més a més, la conselleraexplica que a Tarragona "es donen ordres de desnonament de famílies vulnerables d'immobles propietat l'Agència Catalana de l'Habitatge". Una situació "que deixa clar una sèrie de deures incomplerts per part del govern de la Generalitat amb la nostra ciutat", als que se suma la gran quantitat de queixes per part de la ciutadania a causa del bloqueig a l'atenció al públic de les oficines de l'Agència.És per això que entre els acords de la moció hi ha instar la Generalitat a dur a terme les inversions necessàries "per tal que els "blocs de colors" de Campclar i les seves zones comunitàries, que són propietat de l'Agència Catalana de l'Habitatge, es puguin rehabilitar i ser dignes" i instar l'Agència Catalana de l'Habitatge "a aturar les ordres de desnonament als seus immobles per garantir un lloguer social a totes les famílies amb informes de vulnerabilitat".A més, la consellera Solé explica que també insten la Generalitat a augmentar el pressupost fins elsper incrementar el parc públic d'habitatges, a elaborar "una proposta de recuperació dels immobles en mans de grans tenidors com la SAREB, de les entitats financeres i les seves filials"; així com garantir l'atenció de població de Tarragona a les oficines de l'Agència Catalana de l'Habitatge, assumint les seves funcions "i deixant de redirigir a les usuàries a les oficines de l'Institut Municipal de Serveis Socials quan son temàtiques pròpies de l'Agència".