La darrera pujada a Sant Simplici amb Anna Saballs serà el 17 de desembre

Else suma al repte 100xSantSimplici de la tarragonina Anna Saballs , coorganitzant la, que esdevé una marxa popular oberta a ciutadania i visitants. La cita és dissabtei parteix des del. De, les aproximadamentque des de Tarragona Turisme estimen que participaran en l'activitat faran una marxa defins a fer el cim de Sant Simplici, una muntanya deamb unes vistes panoràmiques de 360 graus del Baix Gaià impressionants.En acabar la marxa, al peu del castell de Tamarit, es farà unaamb aperitiu nadalenc, batucada, trobada de gegants i lasershow nadalenc. El repte 100xSantSimplici d'Anna Saballs és una iniciativa impulsada per la corredora tarragonina per donar a conèixer i posar en valor la torre de Sant Simplici, monument medieval que es remunta al segle XI i que està catalogat com a, i tot l'entorn natural del cim homònim. Per participar-hi cal inscriure-s'hi prèviament. Les inscripcions, a un preu de 5 euros, són obertes fins a mitjanit d'avui 15 de desembre.