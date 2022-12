Nou detinguts a Tarragona per regularitzar amb documentació falsa ciutadans cubans

Agents de, en col·laboració amb les Oficines d'Estrangeria de les diferents Subdelegacions del Govern espanyol, han pogut detectar una sèrie de sol·licituds d'autorització de residència peren les quals estarien involucrats ciutadans d'origen cubà que obtindrienper ser suposadament fills d'espanyols d'origen, les quals podrien estar obtingudes de manera fraudulenta.Després d'una anàlisi de les sol·licituds de residència i nacionalitat dels investigats, van esbrinar una concordança entre elles, i és que. Aquest fet dificultaria així als organismes oficials la comprovació del parentiu.Fruit de la investigació es va poder dilucidar l'existència d'una, promoguda per tres individus, els quals oferien un servei consistent en la recerca d'una identitat de ciutadà espanyol per simular ser-ne el progenitor i l'elaboració deper als seus "clients", tot això a canvi d’una, en funció de si desitgen l’accés a la residència per arrelament familiar o la nacionalitat.El modus operandi consistia en tres fases diferents per a la tramitació de permisos de residència i l'obtenció de nacionalitat espanyola de manera fraudulenta. La primera fase consistia en la captació de ciutadans d'origen cubà interessats a aconseguir la residència o nacionalitat a l'Estat de manera fraudulenta, disposats a desemborsar entre 6.000 i 10.000 euros.La segona fase consistia en la recerca de ciutadans espanyols d'origen, ja morts, a fi de sol·licitar les partides de naixement per introduir-les en les sol·licituds de residència esmentades per arrelament familiar/nacionalització com a progenitors d'aquests clients/interessats, simulant així la relació paternofilial.La tercera fase, un cop s'ha aconseguit captar els clients i que s'han aconseguit les partides de naixement dels seus suposats pares, consisteix a falsificar les partides de naixement dels mateixos clients/interessats, fent-hi constar un progenitor que realment no ho és.En total hi ha hagut nou persones detingudes a la trama desarticulada. En el transcurs de l'operació s'ha intervingut nombrosa documentació falsa que consten als expedients administratius que corroboren la falsedat i no es descarten més detencions.L'operatiu l'han desenvolupat agents de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de la Comissaria Provincial de Tarragona en col·laboració amb les Oficines d'Estrangeria de diverses Subdelegacions del Govern distribuïdes en territori nacional.