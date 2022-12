Ja es poden reservar les invitacions per al Magatzem Reial de Tarragona

A partir d'avui dijous a les 11 del matí, ja es poden adquirir lesper visitar elque s'instal·larà, un any més, al, espai que l'i el Port cedeixen als patges deper tal de preparar i embolicar tots els regals que repartiran als infants de la ciutat durant la nit del 5 de gener.Les invitacions estaran disponibles en línia a través del web i cada persona podrà adquirir un màxim de sis sense cap límit d'edat pel que fa als visitants. Com en altres edicions, per adquirir-les serà necessari aportar una, que es retornarà amb posterioritat a la validació i assistència a la cita reservada.El Magatzem Reial estarài disposarà d'un servei de visites guiades a càrrec dels mateixos patges, que, tot i que estaran treballant intensament posant a punt les dotze carrosses i preparant els regals, explicaran als visitants tota mena de detalls sobre la preparació d'aquesta nit tan màgica.El Magatzem Reial està coorganitzat per l'Ajuntament de Tarragona i el Port Tarragona. Enguany, com a novetat, compta amb la col·laboració de la Fundació Estela que incorpora usuaris seus a l'equip de patges reials del Magatzem.