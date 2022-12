El 50% de les visites que arriben a un hospital es podrien atendre als CUAP

Gairebé el 50% no eren urgents, més en cap de setmana

El 31% no sap a on anar si el seu CAP està tancat

Elque arriben a un hospital són menys urgents o no urgents i es podrien atendre als, segons conclou l'estudi Anàlisi de les visites a la unitat d'urgències hospitalàries i dels coneixements de la població sobre l'Atenció Primària de la infermera. L'estudi es presenta aquest dijous a laque organitza el. L'objectiu del treball era veure si la quantitat de visites de nivells menys urgents podrien afavorir eli alhora si es produeixen, en part, per un desconeixement de la població dels serveis urgents de la primària.La investigació es divideix en dues parts. D’una banda s’investiguen les visites a les urgències hospitalàries, especialment les menys urgents, del 2018 i del 2021 a l'. No es van analitzar els mesos de novembre i desembre d’ambdós anys ni tampoc es van seleccionar els anys 2019 i 2020 afectats per la pandèmia.D'altra banda, es va fer una(de febrer a març 2022), incidint en l’atenció urgent que realitzen els CAP i CUAP. En total es va obtenir 270 enquestes.Els resultats mostren que(2018: 64.921 i 2021: 60.790), seguides de les de(2018: 25.537 i 2021: 20.842), pediatria (2018: 19.317 i 2021: 13.754) i, finalment,(2018: 7.989 i 2021: 6.313). El 2021 hi van haver unes 16.000 visites menys en general, disminuint sobretot les visites de pediatria i augmentant un 4% les de caràcter general.Examinant el nivell de gravetat de les visites analitzades,(IV-V). Justament aquestes visites augmenten lleugerament el cap de setmana, essent aproximadament un 3% superiors que entre setmana.Durant la majoria de mesos es comptabilitzen més visites de nivell IV que de nivell III (a excepció de gener i octubre). Pel que fa al nivell de gravetat V (no urgents), quan hi va haver més visites va ser de maig a agost.Per franges horàries, la majoria de les menys urgents es fan durant el torn de tarda (un 41,62%), seguit amb poca diferència del torn de matí (un 40,87%) i en menor mesura el torn nocturn (un 17,5%). A més, durant el cap de setmana les visites nocturnes són majors que entre setmana.(el 68,89%), 84 homes (el 31,11%); amb una edat. Respecte a la seva cobertura sanitària, el 51,11% referien tenir únicament Seguretat Social i el 48,89% referien tenir tant mútua com seguretat social a la vegada.Respecte el coneixement de les persones sobre si sabien si els CAP podien visitar certs tipus de problemes mèdics urgents, la majoria van votar que sí (46,30%), el 40% va afirmar que depenia del CAP i un 13,70% deien que no. En relació a la coneixença dels horaris d’obertura del centre, el 27,04% desconeixia si obria els dies festius, el 22,22% si obria el cap de setmana i el 17,04% si ho feia en horari nocturn.El 31,48% van referir no saber on dirigir-se en cas d’una urgència i que el seu CAP de referència estès tancat. Davant del cas de ser de nit, tenir una urgència lleu i que el seu CAP de referència estigués tancat, la majoria d’enquestats (66,67%) van referir que es dirigirien a urgències d'un hospital. Tot i això, el 68,52% va dir conèixer a quin CAP havien d'acudir si el seu de referència estava tancat.