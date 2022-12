Declaren culpables d'assassinat a tres dels acusats de l'assalt violent en un mas de Masllorenç

Peticions de penes de més de 40 anys

Elha declarat per unanimitat culpables a tres acusats d'un home al'any 2019, després d'haver assaltat el mas on vivia per robar. En la lectura del veredicte, feta aquest dimecres al vespre, el tribunal ha considerat que la majoria dels- sis en total- van entrar de manera violenta a l'habitatge i que van sostreure la droga per vendre-la posteriorment.Laha mantingut les peticions que s'eleven aper a dos d'ells i a 15 anys i deu mesos per al tercer. En canvi, les defenses han demanat les penes mínimes o bé l'absolució en alguns dels delictes. El judici ha quedati es preveu que es faci pública a principis de febrer de l'any que ve.Els nou membres del jurat han declarat culpables d'haver donat mort a un home, així com d'haver-ho intentat en el cas de la segona víctima a tres dels acusats d’aquesta causa. Per unanimitat, també han considerat provat quei que van sostreure la marihuana, el motiu pel qual van assaltar el mas el 19 de febrer de l'any 2019. També han dit que ha quedat provat que els altres tres imputats van participar en el trasllat de la caixa de marihuana robada i que dos d'ells van formar part del procés de venda.Així mateix, els membres del jurat han assegurat que s'ha acreditat que els acusats portaven una, els quals van ser utilitzats per agredir a les dues víctimes. També han afirmat que s'ha provat que les ferides causades en l'agressió van causar la mort de l'home al cap de tres mesos. Amb tot, el tribunal ha expressat, amb unanimitat, que els processats, però que sabien que la seva acció podia causar la mort dels residents del mas assaltat i, que, tot i això, van perpetuar l’atac.Pel que fa al fet que dos dels homes acusats al·leguessin que van actuar sota els efectes d'estupefaents, el jurat ha cregut que no ha quedat acreditat, ja que no hi ha informes sobre la seva. En paral·lel, també han assenyalat que cap d'ells va actuar sota l'amenaça o bé per por de les conseqüències de no participar-hi per part de la resta d’integrants del grup.El fiscal ha mantingut les peticions de les penes sol·licitades en les conclusions finals i ha afirmat que es tracta d'unes demandes "raonables" i que no són de “màxims” en tots els casos. "Hem intentat fer una ponderació individualitzada, crec que la gratuïtat de la violència utilitzada és un element que no es pot obviar en la presa de la decisió", li ha demanat al jutge. En concret, sol·licita 48 i 43 anys per a dos dels imputats a qui inicialment els demanava 43 anys per la suma de tots els delictes.Pel que fa al tercer acusat, li demana quinze anys i deu mesos de presó -a l’inici del judici també li sol·licitava 43 anys, però li ha rebaixat la pena per l'atenuant de confessió. Per als processats a qui també demanava 44 i 43 anys, el fiscal va modificar les peticions a sis anys i un mes i quatre anys i un mes, respectivament. Per l'home, acusat només de tràfic de droga amb una petició inicial de dos anys, finalment, li atribueix el delicte de pertinença a grup criminal, però sol·licita només un any i tres mesos de presó.Per la seva banda, la majoria de les defenses han demanat les penes mínimes o bé l'absolució dels delictes d'assassinat, de temptativa d'assassinat, de robatori amb violència a casa habitada amb ús d'instruments perillosos, contra la salut pública i de pertinença de grup criminal. Alguns dels advocats també han anunciat que recorreran la sentència, ja que apunten que no es tracta d'un assassinat sinó d'un cas de lesions o d'homicidi imprudent. Alhora, part dels lletrats també consideren que no s'ha provat la participació d'alguns dels acusats en la venda de la marihuana. Després de la lectura del veredicte, el judici ha quedat vist per sentència i el magistrat preveu tenir-la enllestida la primera setmana del mes de febrer de l'any vinent.