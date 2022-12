Les confraries de Tarragona veuen amb preocupació la reducció dels dies de pesca

Un final "trist" per "desballestar" la pesca costanera

Les confraries de pescadors de Tarragona, al "límit"

Lescatalanes veuen amb preocupació laque proposai diuen que posa el sector "al límit". Els estats de lavan arribar dimarts a un acord sobre les quotes pel 2023 proposada per laque fixa una reducció del 7% (unes tres setmanes) però obre la porta rebaixar-ho a un 3,5% (una setmana) si s'adopten mesures "compensatòries". El sector, però, diu quei que moltes mesures ja les apliquen. Per tant, a la pràctica, suposarà reduir els dies que surten a feinejar i, de retruc,. "No té sentit, l'únic que farà és mal a les nostres tripulacions", diu el president de la"Nosaltres ja hem fet els deures i estem molt compromesos amb la sostenibilitat del sector i això és el que ens sap greu", afirma Abad. En aquest sentit, diu que creu que tot plegat es deu a certs "compromisos" adquirits amb sectorsque "no entren a valorar la feina que ja hem fet": "No volen baixar del burro". "Per nosaltres tot plegat té molt poca credibilitat", afegeix.El que sí que és una evidència és que sortiran a pescar menys dies. "I això, nosaltres, igual que els científics, pensem que no té sentit i que l'únic que farà és mal a les nostres tripulacions i empreses. No es guanyarà res", insisteix. Abad recorda que els ports han perdut molta flota i que "plou sobre mullat". "Si acaba desapareixent els sector més d'un s'estirarà els cabells", afirma.Per fer front a la mesura, però, els pescadors ja han començat a organitzar-se. En aquest sentit, Abad diu que s'organitzaran amb les diferents confraries per zones perquè quan unes no surtin ho puguin fer les altres i aixíPer la seva banda, el patró major de la confraria de pescadors Sant Telm d'(Maresme) i president de la Federació de Confraries de Pescadors de Barcelona,, afirma que l'acord de pesca de la UE és un "resultat molt trist" per al Mediterrani. Les negociacions, diu, deixen pràcticament igual la proposta inicial d'Europa que tants recels havia aixecat en el sector.En aquest sentit s'ha passat d'una proposta de reducció del 7,5% al 7% i d'unes compensacions del 3% al 3,5% per a les embarcacions que apliquin mesures per a una millor selecció de els captures. "Es guanya mig punt per un costat i es perd mig punt per l'altre. Aquest ha estat el gran èxit per al", ironitza.Marzoa considera que la diferència de tracte amb l'Atlàntic és evident, ja que a l'altre extrem de la península s'han augmentat fins i tot les quotes de captura d'algunes espècies: "Podem pensar que el Mediterrani s'ha fet servir com a moneda de canvi perquè la diferència de resultats obtinguts en un front i en un altre ha estat prou important".En aquest sentit, els pescadors defensen que el sector no ha deixat d'aplicar mesures de sostenibilitat i lamenta que se l'assenyali com a responsable de la situació de la biodiversitat: "Som els més preocupats per la situació del recurs.", ha etzibat.Amb tot, Marzoa considera "una bajanada" haver d'aplicar una reducció global del 40% de la pesca al Mediterrani en només cinc anys, com pretén Europa. El patró major d'Arenys de Mar afirma que una mesura tan "dràstica" s'acabarà traduint en un "desballestament" de la pesca costanera "sense cap justificació" i sense cap estudi d'impacte econòmic i social previ."Acabarem menjant panga criat en unes condicions mínimes de salubritat i que a sobre s'haurà de transportar, amb una petjada de carboni i un impacte ambiental molt gran, en lloc de menjar productes de proximitat de casa nostra", avisa Antoni Marzoa.El secretari de la Federació Territorial de la Confraria de Pescadors a la demarcació de Tarragona,, es mostra preocupat davant les noves mesures imposades per la Unió Europea. Domènech denuncia que estan al "límit" i que si la situació continua així el sector de la pesca acabarà "desapareixent"."Estan fent perillar la continuïtat del sector i cada vegada hi ha menys marge de maniobra", lamenta Domènech, qui assegura que, actualment, "hi ha barques que només poden pescar durant 6 mesos a l'any".Una situació "complicada d'aguantar" i que ha portat molts pescadors a deixar el sector en l'última dècada. De fet, en el conjunt de la demarcació, s'han perdut la meitat de barques en els últims deu anys.Des de les confraries de la demarcació de Tarragona també és mostren molt crítics amb l'estat espanyol, qui "posa les normes del joc massa complicades". Asseguren que hi ha països de la UE que compten amb la mateixa normativa comunitària, però que l'aplicació per part del seus estats és més fàcil.En aquest sentit, també denuncien no saber els dies de pesca que els hi pertoquen amb el suficient marge com per gestionar-se. "No és normal que l'1 de gener no sàpigues quants dies podràs pescar", critica Domènech, qui lamenta, a més, que després arriba el mes de novembre i "sobren dies".En la mateixa línia es mostra el patró major de la Confraria de Pescadors de Cambrils, Francisco Gil, que creu que la situació és "incerta" fins que no es pronunciï Madrid. Pel que fa a les mesures per part de la UE, Gil considera que és una situació "complicada", però lamenta que no s'hagi tingut en un sector que, segons Gil, només busca "poder treballar amb uns sous dignes".