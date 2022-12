Retiren 1,4 tones de residus de praderies de posidònia i gram del litoral tarragoní

Les empreseshan delimitat les àrees de boscos submarins de fanerògames de la zona litoral de l'Hospitalet de l'Infant i, al Baix Camp, per localitzar i extreure residus que tenen un impacte sobre ells. En total s'han retiratque estaven sobre les praderies de l'espai de la Xarxa Natura 2000 del litoral meridional tarragoní. També s'han retirat del fons marí 14 blocs de formigó que impactaven en praderies de posidònia (a) i gram (). A la costa de Tarragona i l'Ebre hi ha quatre espais Natura 2000 marins,en la majoria de les quals hi ha praderies de fanerògames marines.Les fanerògames marines formen boscos submarins on es poden trobar més de mil espècies animals i centenars de vegetals. Produeixen diàriamentper metre quadrat. Tant la posidònia com altres fanerògames són "reguladores" del canvi climàtic per la seva capacitat de fixar CO2. La destrucció d'aquests boscos submarins pot ocasionar que s'alliberin més deper metre quadrat a l'atmosfera.El projecte Boscos Submarins de SUBMON busca mantenir aquests boscos de plantes marines en un estat òptim de conservació, per tal que puguin continuar oferint els seus serveis ecosistèmics. Compta amb el suport de, i la col·laboració de l'i l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.