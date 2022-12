​El port de Tarragona registra un rècord històric aquest novembre amb més de 85.000 moviments de camions

Elha registrataquest novembre i ha assolit així "" perquè es tracta del mes amb més moviments de la sèrie històrica d'ençà del gener de 2012, quan es comencen a tenir dades. Fins ara la xifra rècord era de 83.900 moviments de camions, els quals es van aconseguir el gener de fa tres anys. El transport dei d'altres sòlids a dojo, com els productes energètics, han permès obtenir aquests registres, segons l'Autoritat Portuària. Pel que fa al moviment d'altres tipus de vehicles, aquests han crescut un 18,8% respecte al mateix mes de l'any passat.A més, el dia 9 de novembre és el dia que es van registrar més moviments de camions amb 4.874, fet que converteix aquesta xifra en el registre més elevat en un dia de tot aquest any. Es tracta de la segona dada més alta de la sèrie històrica, que només s'ha vist superada pels 5.209 moviments registrats el dia 3 de febrer de 2020, abans de l'esclat de la pandèmia. El 7, 8 i 10 de novembre també han estat dies de "fort" tràfic, situant-se en el rànquing dels deu primers dies amb més moviments de camions de tota la sèrie històrica de les instal·lacions portuàries.En referència a les dades acumulades de gener a novembre d'enguany s'han xifrat en 763.328 moviments de camions, superant les dades de 2018, les quals es van situar en 763.022, i també molt a prop de les de 2019, quan se'n van assolir 766.684.El moviment d'altres tipus de vehicles ha crescut un 18,8% respecte al mes de novembre de l'any passat. Així, per primer cop, s'han aproximat a les dades "màximes" en l'etapa postcovid. Tot i aquest creixement, la mobilitat en vehicles - que no són camions-, no ha recuperat les dades d'abans de la pandèmia, fruit de canvis de comportaments que encara persisteixen. En concret, aquest mes de novembre s'han fet 140.000 moviments, els quals encara estan lluny dels màxims registrats, xifrats per sobre dels 170.000.