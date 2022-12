El taxi a Tarragona continua sent el més car de l'Estat

repeteixen un any més com les ciutats amb les. Un podi al qual se sumael 2022, segons l'estudi queha realitzat comparant els preus d'aquest servei en un total de 57 ciutats d'arreu de l'Estat. Les ciutats més barates són, una vegada més,, mentre que a la península repeteixcom la que té els preus més baixos.L'anàlisi de les tarifes en cadascun dels recorreguts considerats a l'estudi (cursa mínima o trajecte d'1 km, trajecte de 5 km i trajecte de 10 km, tots en horari diürn, nocturn i nocturn de cap de setmana) llança que les diferències entre ciutats arriben a assolir el 125%, en totes les categories de cursa mínima o trajecte d'1 km, ja sigui de dia o nocturna i nocturna de cap de setmana.Els preus d'aquestes categories oscil·len, en cas de dia, entre els 2,40 euros de Las Palmas de Gran Canària i els 5,40 de Sant Sebastià. En el trajecte mínim en horari nocturn i nocturn de cap de setmana, les tarifes varien entre els 3 euros de la ciutat insular i els 6,75 que es paguen a Màlaga.Així, l'import mitjà de nou recorreguts analitzats per FACUA costaria a Tarragona un. Segons aquest estudi, Tarragona i Sant Sebastià són les ciutats, amb 70 punts totes dues (d'un total de 90), on el taxi és més car i Las Palmas de Gran Canaria, amb 1 punt per tenir els imports més baixos de les 57 ciutats , la més barata. En aquesta classificació, a Tarragona i Sant Sebastià els segueixen, als deu primers llocs, Madrid i(63),(62),(61),(60),(59),(56) i(55),(54) i(53).Alhora, les ciutats més cares en relació amb la baixada de bandera són Sant Sebastià (4,26 euros), Terol (3,80 euros) i Tarragona (3,50 euros) en horari diürn -igual que el 2021-; i Tarragona i Girona (4,70 euros), Sant Sebastià (4,48 euros) i Badajoz (4,41 euros) de nit.