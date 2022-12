La Diputació de Tarragona impulsa locals per a petits comerços i serveis bàsics en nou municipis

Dotar els municipis petits dei, alhora, frenar el despoblament. Amb aquest doble objectiu laha concedit ajuts per valor dea un total de nou municipis de la demarcació. En concret es tracta delAquesta nova línia d'ajuts permet alscrear o millorar locals municipals o locals privats cedits als ajuntaments per adequar-hi espais de venda al detall que també puguin oferir serveis bàsics com la, entre altres.La creació d'un espai comercial per oferir productes de primera necessitat a Vallclara, la millora de la façana de la botiga d'alimentació "la botigueta" al Lloar, o la creació d'un espai de dues plantes als Garidells per oferir serveis bàsics a la ciutadania que també inclourà el banc d'aliments municipal i un habitatge per a lloguer social. Aquests són alguns dels projectes que han rebut els ajuts de la Diputació de Tarragona aquest any 2022.Els espais multiserveis són establiments comercials físics, de titularitat pública, on es venen al detall productes alimentaris i d'altres sense tenir una especialització en un únic producte. En aquests espais hi pot conviure la prestació d'algun servei bàsic per a satisfer les necessitats i millorar la qualitat de vida, la salut i el benestar de la ciutadania.