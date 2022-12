Preacord per incrementar el salari i regular el teletreball entre Lear Valls i la divisió d'enginyers

Elhan arribat a un preacord per mantenir les condicions de teletreball (dos dies des de casa i tres presencials), almenys fins al juny. També inclou un increment salarial del 4% enguany i un 6% l'any vinent, i una clàusula fer una revisió tècnica del 75% de l'real al final de la vigència del conveni. D'aquesta manera, els enginyers han aconseguit les mateixes condicions quede Valls, la divisió dels empleats que fan tasques administratives. El 70% dels enginyers van donar suport a aquestes mesures en una consulta celebrada aquest dimarts.Lear Engineering Valls va posar sobre la taula aquesta proposta la setmana passada, després de quinze dies de mobilitzacions per part dels sindicats. "Als treballadors els hi ha semblat suficient", ha assegurat en declaracions a l'ACN,, membre del comitè d'empresa. Juanes ha confirmat que dilluns vinent tenen programada una reunió per signar aquest acord. Després, redactaran un nou conveni col·lectiu que reculli aquestes demandes. El nou text es podria aprovar el primer trimestre de l'any que ve.Els sindicats s'havien manifestat a les portes de l'empresa a Valls en dos ocasions i havien amenaçat en convocar una vaga. Ara, arriben al mateix acord que ha tancat Lear Corporation Holding, divisió de la qual els treballadors també s'havien mobilitzat.