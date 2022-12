La Diputació vol convertir la finca de la Savinosa en un «hub» cultural i educatiu

Laes convertirà en un gran centre cultural i educatiu, d'ús públic i d'abast internacional. Així ho ha anunciat aquest dimarts la presidenta de la, qui ha destacat el canvi de paradigma a l'hora de definir l'ús dels espais més reivindicats de la ciutat de Tarragona. Malgrat que les obres de l'antic preventori no seran visibles, com a mínim, fins al 2030, Llauradó ha confirmat que la primera fase del projecte començarà a redactar-se l'any vinent. Es tracta de la recuperació del camí de ronda, que connectarà lesi de la Savinosa. La previsió és que l'execució de l’obra i la seva posada en servei sigui una realitat entre els anys 2023 i 2024.Amb la recuperació de la part de la finca més pròxima al litoral, es pretén millorar el pas pels 750 metres de recorregut que voregen el mar i que es troben fora de la zona de domini públic marítim terrestre. Segons la Diputació de Tarragona, s'ha planificat una intervenció integrada al medi natural que preservi la biodiversitat i que permeti el pas de vianants i bicicletes.La presidenta de l'ens provincial ha anunciat la remodelació de la finca acompanyada del diputat delegat de Cultura de la Diputació,, de l'alcalde de Tarragona,, del delegat de la Generalitat a Tarragona,, i del subdelegat del govern espanyol a Tarragona,Durant el 2023, també es preveu que s'aprovi eld'usos de l'equipament públic per part de la Diputació, així com de l'Ajuntament de Tarragona i del Govern. El document permetrà redactar el conjunt de projectes tècnics del nou espai de la Savinosa, així com l'explotació de les possibles vies de finançament per executar-los.