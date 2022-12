La Cambra de Comerç lamenta que els creueristes trobin Tarragona «tancada» els dies festius

La presidenta de la, ha lamentat que els turistes dees trobin amb un "municipi tancat" quan arriben a la ciutat en diesRoigé ha reivindicat un cop més, amb aquesst argument, que Tarragona sigui declarada municipi turístic, per tal que els comerços també puguin obrir aquestes jornades. La presidenta de l'ens cameral deixa considera que cal donar més opcions alsperquè aquests "es puguin guanyar millor la vida", però que en cap cas se'ls està obligant a treballar tot l'any. En aquesta línia, lamenta no haver arribat a un acord amb l'Ajuntament de Tarragona, l'administració que ha de donar llum verda a la redacció de l'estudi de viabilitat exigit per la Generalitat.Malgrat tot, Roigé es mostrai espera arribar a un acord amb l'Ajuntament de Tarragona durant el pròxim mandat.La presidenta de l'ens cameral ha anunciat, durant una trobada amb periodistes, que es presentarà a les pròximes eleccions de la Cambra de Comerç de Tarragona previstes per al 2023. Uns comicis que, per primera vegada, es faran de manera telemàtica.Roigé ha fet també balanç de l'any 2022, descant lesde l'ens cameral que han ajudat a 150 empreses nacionals a fer negocis amb companyies de 26 països diferents, la majoria d'Àfrica. En aquesta línia, i de cara al 2023, la cambra preveu augmentar fins a quinze les missions comercials i visitar un total de 30 països.