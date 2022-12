​El Govern assegura que el projecte del Hard Rock no serà un escull en la negociació dels pressupostos

Elva assegurar ahir que el projecte delno serà "un escull" ni "una línia vermella" en la negociació dels. En el marc de les converses sobre els comptes pel 2023, elhan demanat el compromís d'amb el projecte, però els comuns hi estan en contra. Ara bé, des de l'executiu han remarcat que "continua endavant" i que està pendent d'informes tècnics mediambientals i urbanístics. "No es demorarà més del necessari", va remarcar la portaveu del Govern,. Tot i que la portaveu del PSC, Alícia Romera, va dir en una entrevista a l'ACN que "ja no ve de 30 dies de pròrroga" mentre hi hagi nous comptes aprovats el primer trimestre, Plaja discrepa: "Sí que ve d'un dia i de dos".Per això, el Govern de Pere Aragonès pretén negociar "matí, dia i nit" per pactar els nous pressupostos. "No estem lluny d'aconseguir un acord amb els tres grups amb qui estem parlant", afirma Plaja. Si bé amb el PSC i els comuns ja han fet reunions sectorials, Junts es va queixar dilluns que l'executiu d'ERC encara no els ha convidat a cap.Preguntada per aquesta qüestió, Plaja promet que "si és necessari" convocaran també els seus exsocis a reunions sectorials. Per ara, però no hi ha data prevista per aquestes trobades.Sobre Hard Rock, malgrat les crítiques d'alguns sectors pel seu possible impacte ambiental a Tarragona, el Govern està "convençut" que els "actors econòmics" i "els alcaldes dels municipis" pròxims volen aquest projecte