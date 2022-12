Cinc cantants d'Eufòria signaran a la Llibreria Adserà de Tarragona

Laacull, aquest dissabte 10 de desembre, un acte de signatures de cinc cantants d'Eufòria, el concurs talent show de TV3.hi seran a partir de les 12 del migdia i durant una hora per atendre els aficionats i signar el llibre Eufòria: perseguim un somni, publicat per Rosa dels Vents.Segons assegura la mateixa llibreria a través de les xarxes socials, l'aforament és limitat i la cua es tancarà just a la 1 del migdia. Alhora, els artistes només signaran el llibre en qüestió i se signarà per ordre d'arribada.Eufòria va aconseguir en la seva primera edició un èxit sense precedents a TV3. Al llibre, els concursants hi expliquen què els va dur a participar del programa i com han aconseguit el seu somni d'actuar davant de milers de persones al Palau Sant Jordi. El llibre recull les anècdotes més emocionants de la primera temporada i les històries de vida dels artistes que s'han convertit ja en referents per a tot un conjunt de joves.