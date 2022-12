​L'homenatge a l'activista Francesc Xammar, un dels actes més destacats de la Setmana dels Drets Humans a Tarragona

Laacollirà aquest dissabte 10 de desembre un acte d'homenatge a l'activista, defensor dels drets humans. Elacomiada d'aquesta manera una persona referent per als moviments de cooperació i l'Església. Veí del barri dedes de l'any 1969, Xammar marxa ara amb els jesuïtes a Barcelona.A Francesc Xammar se'l coneix també per haver presidit lai per haver estata l'Ajuntament de Tarragona en els primers anys de la recuperació de la democràcia amb una plataforma veïnal. Recentment els periodistesvan publicar el llibre Francesc Xammar i Vidal: dignitat i compromís a la perifèria de Tarragona.L'acte d'homenatge es produirà en el marc de la segona setmana pels drets humans, organitzada per la Coordinadora d'ONG de Tarragona i amb el suport de la regidoria de Cooperació de l'Ajuntament. Del 10 al 17 de desembre, tenint en compte l'aniversari des que s'aprovés el 1948 la Declaració Universal dels Dets Humans, hi ha previstes activitats de cinema, teatre, música, dansa, pintura o fotografia. Tot plegat, enfocat aquest cop a l'emergència climàtica i als seus efectes sobre la població més vulnerable.