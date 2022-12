Josep Poblet, nou president del Consell Social de la URV

L'expresident de la Diputació de Tarragona,, ha estat nomenat com a nou president del(URV), on és professor Ad Honorem des de l'any 2019. El també(1956) durant 16 anys (1993-2019) va exercir com a màxim representant de la demarcació entre els anys 2007 i 2019. Alhora, va ser diputat al Parlament de Catalunya ambels anys 2003-2006 i 2010-2011.Poblet és llicenciat en Geografia i Història, presideix la(dedicada a superar la discapacitat, l'autisme i el trastorn mental) i és membre del, que impulsa la inclusió social.Precisament l'exalcalde va ser absolt d'un cas judicial que va arrossegar durant anys en motiu de la construcció del. La seva última compareixença pública va servir per lamentar, segons va dir, l'"ús pervers" del sistema judicial per part de la CUP , part acusatòria.La seva renúncia a continuar participant de l'activitat política es va produir en ple trencament de l'antic espai convergent. I és que l'any 2019 va decidir no concórrer de nou a cap procés electoral, deixant com a successor Pere Segura en el cas de l'Ajuntament de Vila-seca. A la Diputació de Tarragona, la victòria d'Esquerra Republicana a molts municipis va propiciar l'alternança de poder, amb el nomenament de Noemí Llauradó com a presidenta.