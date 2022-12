Todos En Azul inaugurarà aquest diumenge la seva nova seu amb una festa popular a Torreforta

Un espai de lleure per a infants amb autisme i de suport a les famílies

La festa d'inauguració

L'associacióinaugurarà el proper diumenge 11 de desembre, a partir de les 11 del matí, la seva seu social situada al carrer Falset, número 21, del barri de, a Tarragona. Ho farà amb unaal carrer amb jocs adaptats, inflables, espectacles de màgia i de bombolles i amb coca i xocolata per a tothom.A partir de gener, gràcies a un acord entre l'entitat tarragonina i la, el local també funcionarà com ai com a centre d'acompanyament a les famílies.Todos En Azul, que actualment dona suport a prop deamb, ha presentat aquest dilluns la seva nova seu en el transcurs d'una visita comentada als mitjans de comunicació. A pocs dies de la inauguració del local, el president de Todos En Azul,, s'ha mostrat satisfet d'haver arribat fins aquí: “Vam començar ara fa quatre anys aquí mateix, a Torreforta, amb el projecte de distribució de pictogrames pel barri i per la ciutat, i després s'hi van afegir el...Durant aquest temps hem consolidat un casal d'autisme d'estiu 100% adaptat i estem treballant per fer realitat el somni d'un casal permanent. I avui inaugurem la nostra primera seu que també es convertirà en el primer centre de suport a les persones amb”.El nou local està 100% adaptat a les persones amb(TEA), dissenyat i fet amb materials adequats. A l'interior s'hi faran xerrades, reunions, assessorament i suport a les famílies, però també activitats inclusives.A partir del mes de gener de 2023, gràcies a una aliança entre Todos En Azul i la Cooperativa Combinats, el local també funcionarà com a espai de lleure per a infants amb autisme i com a centre de suport a les famílies. La directora de l'àrea socioeducativa de la Cooperativa Combinats, Raquel Barbier, ha explicat que amb aquest acord “volem treballar en pro del lleure educatiu dels infants amb autisme i l'atenció a les famílies”, alhora que afegeix que “amb aquesta aliança ambdues entitats sortim de la nostra habitual zona de confort, en el sentit de l'experiència del projecte que volem crear. El que tenim clar és que volem treballar per la comunitat i en aquest treball socioeducatiu amb aquestes famílies”.ha avançat que, a partir de gener, es desplegarà un calendari de serveis i d'activitats per a infants amb autisme i de suport a les famílies que es dividirà en tres fases. En la fase inicial s'oferiran activitats de lleure per a infants a les tardes, formacions i un servei d'acompanyament a les famílies d'aquests infants on hi hagi resolució de dubtes. En una segona fase s'incorporaran serveis terapèutics i un espai de respir en caps de setmana “perquè som conscients que hi ha una necessitat latent en aquest sentit”, ha indicat Barbier. Finalment, a la tercera fase, coincidint amb les vacances d'estiu, s'organitzaran colònies i activitats vinculades al casal d'autisme d'estiu. Per fer-ho possible, es contractarà dues persones amb perfils educatius i amb experiència amb l'autisme.La inauguració del nou local de Todos En Azul tindrà lloc, el proper diumenge 11 de desembre, amb una festa popular al carrer Falset. La festa, que serà presentada per, donarà el tret de sortida a les 11 del matí amb el tall d'una cinta vermella per part d'un grup d'infants de membres de l'associació.De les 11 del matí a les 2 de la tarda, la canalla podrà gaudir de bàsquet adaptat a càrrec de l', jocs inflables, jocs adaptats, pintacares i tallers de bombolles amb elA un quart de 12 del migdia, se servirà coca dolça amb rajoles de xocolata per a tothom i moltes sorpreses més. A les 12 del migdia arribaran els espectacles del Dr. Bombolles i del