Un producte que elimina els plàstics d'un sol ús guanya el Tarragona Open Future

L'empresa, amb seu a, s'ha endut el primer premi de la setena edició dels. El projecte guanyador es basa en un producte que elimina eli es podria comercialitzar. Els premis se centren en la promoció de projectes i empreses tecnològiques que volen oferir solucions innovadores en àmbits tan diversos com són el de la salut, la sostenibilitat ambiental o el patrimoni cultural, entre altres. Aquest programa d'acceleració forma part de la plataforma globali compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona. Les empresess'han endut el segon i tercer premi, respectivament.El guanyador d’aquesta edició – I Disappear - rebrài tres anys d’assessorament per part d’experts de diferents àmbits amb l’objectiu que el negoci es consolidi.L'empresa HacDos - una spin-off de la Universitat Rovira i Virgili (URV) - s'ha endut el segon premi per un projecte que tracta les aigües residuals de processos industrials o urbans per transformar-les en hidrogen verd renovable. Aquest projecte rebrà una aportació de 1.500 euros i, també, un assessorament per part d'experts.Finalment, Let’s Ebau s’ha endut el tercer premi, a través d'una aplicació mòbil que faciliti als alumnes la preparació per a la prova de selectivitat. També rebrà una aportació de 1.500 euros i un assessorament per a la seva consolidació durant tres anys.