El Pla de Santa Maria tindrà per segon any consecutiu el seu pessebre vivent

Des del Nadal del 2021, es porta a terme, al nucli antic del, el pessebre vivent. La proposta dei de, la directora artística, tracta d'agermenar la tradició popular de la vila amb les diferents escenes del naixement de Jesús. Nascuda l'any 1997, la companyia ofereix "rigor històric i bíblic".També hi figuren quadres teatralitzats partint del text de. El recorregut, immersiu i dinàmic, és guiat per personatges de carrer itinerants d'allò més estrambòtics i inusuals. Dins d'alguns quadres, el Pessebre també compta amb diverses proves que fan referència als trets identitaris de la història de la vila. Les representacions seran el dissabte dia 17 de desembre, de 5 de la tarda a dos quarts de 10 de la nit, i el diumenge dia 18, de 5 de la tarda a dos quarts de 9 del vespre. Tots dos dies hi haurà un passi cada 15 minuts. El preu és de 7 euros. Les entrades es poden adquirir al web de l'Ajuntament del Pla i a cada torn hi podran entrar 20 persones.