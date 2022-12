PIMEC demana que es garanteixi el desenvolupament del Hard Rock Entertainment World

ha demanat a través d'un comunicat que es garanteixi el desenvolupament del projecteWorld davant les "demores que per diferents raons està patint" la implantació del. La patronal demana que es garanteixi la iniciativa "amb celeritat", per "evitar els riscos que pot comportar aquesta situació". L'entitat considera el projecte una "gran oportunitat" per dinamitzar la demarcació dedes del punt de vista econòmic i social "de forma sostenible i multisectorial".Atesa la "complexitat" del projecte, la patronal també demana que s'obrin els espais d'interlocució i coordinació "necessaris" entre les administracions implicades, "imprescindibles" per "garantir i accelerar" una iniciativa "d'aquestes dimensions". Alhora ha instat a la coordinació amb el món empresarial.A parer de PIMEC Tarragona, després de l'aprovació inicial de la modificació del(PDU) del Consorci Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou el febrer passat, el projecte ha patit "diversos obstacles" que n'estan dificultant la implantació.Des de la patronal es destaca que aquesta inversió ha de permetre articular "una nova estratègia turística" al territori, "en un context de competència internacional i de constant reformulació del model turístic i la seva sostenibilitat".Finalment, l'entitat recorda que el projecte compta amb un ampli suport i consens social, empresarial i polític a Tarragona i que comportaria "la creació d'un gran nombre de llocs de treball".