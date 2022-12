L’Ajuntament de Constantí aprova un pressupost de més de 10 milions per al 2023

L’Ajuntament deha aprovat aquest dijous unper al 2023 de, un 6% més que el d’enguany. Amb els vots en contra de, el consistori ha tirat endavant els comptes amb el suport del. L'alcaldeha remarcat que permetran "consolidar el projecte de transformació" en què el municipi "està immers". D'altra banda, el govern municipal congelarà impostos i mantindrà les bonificacions que s'ofereixen en els darrers anys. També es preveu incrementar els ajuts per a les famílies més vulnerables.Pel que fa a les inversions, el consistori continuarà desenvolupant el pla 2021-2024 que compta amb més de set milions d'euros. Sánchez ha subratllat que aquest el 2022 ha estat l'exercici amb més inversió pública per part del consistori, més de dos milions d'euros.Durant el plenari, també es va aprovar el(PAESC). El propòsit és arribar al 2030 amb una reducció del 40% de les emissions d'efecte hivernacle, segons s'estableix en el Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia al qual es va adherir l'Ajuntament de Constantí l'abril de 2019.En el ple d'aquest dijous també es va fer un primer pas per constituir una societat mercantil de caràcter supramunicipal, amb els ajuntaments de Reus, Vila-seca i Salou, que prestarà serveis funeraris.