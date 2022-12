Les persones amb capacitats diverses reivindiquen que Tarragona sigui més accessible

Responsables polítics han llegit el manifest. Foto: Josep M. Llauradó

Ladeha acollit aquest divendres els actes per commemorar el. Desenes de persones, entre elles usuaris i educadors de centres i escoles d'aquest àmbit, han pogut escalfar-se amb xocolata calenta, sucs i coca durant els actes. Alguns d'ells han reclamat, després de la lectura del manifest, que "" i que "l'Ajuntament sigui". Per la seva banda, l'alcalde Pau Ricomà ha destacat que ja està licitat el pla municipal de capacitats diverses per donar resposta a les demandes d'aquest col·lectiu.Sota el lema Moltes coses a dir i moltes maneres de dir-les, el manifest ha girat entorn de la comunicació alternativa i augmentativa. L'objectiu d'aquest manifest és la conscienciació sobre les diferents formes de comunicar-se de les persones amb discapacitat, que són diferents a l'hora d'emprar el llenguatge oral i escrit, i en molts casos necessiten elements de suport, que amplien la seva cognició.L'acte ha continuat amb una cantada i coreografia conjunta organitzada per STO SOLC i la Ballada de, amb l'acompanyament del grup de grallers Tocaferro i els timbalers de del CEE Sant Rafael. Posteriorment, hi ha hagut exhibició de diversos esports adaptats i inclusius de la mà de HIT, Hoquei inclusiu Tàrraco, La Lliga, el Club Costa Daurada, el Club Vaixell i la Unió Deportiva Torreforta.Gairebé una trentena d'activitats hi ha programades fins al 16 de desembre amb propostes escèniques com teatre temàtic, tallers de circ i espectacles de petit format als centres cívics fets per persones amb ceguesa, activitats esportives com la caminada popular, el bateig adaptat de submarinisme adaptat, així com l'exhibició de diferents esports adaptats i inclusius.