L'atur augmenta prop d'un 2% a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona al mes de novembre

L'registrat durant el mes de novembre ali lesés de 42.076 persones, segons les dades delpublicades aquest divendres. Sónque el mes passat, un lleuger increment de l'1,92%.Respecte al mateix mes de fa un any, hi ha 4.927 persones menys a les llistes de l'atur, una reducció del 10,48% en comparació amb les dades registrades per l'administració estatal el novembre del 2021. Del total d'aturats a Tarragona i l'Ebre, 17.384 són homes i 24.692 són dones.. Per sectors, els serveis continua encapçalant el rànquing amb més de 29.868 persones aturades.Dels 42.076 aturats al mes de novembre d'enguany a Tarragona i les Terres de l'Ebre, 29.868 corresponen al, 1.732 a l'(que és l'únic on es redueix la xifra d'aturats en 31 persones), 3.746 a la indústria i 3.648 a la. En el cas de 3.082 persones no els consta cap feina anterior.Quant al nombre d'afiliats a la Seguretat Social, la xifra total a l'octubre ha estat de 325.079 persones al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, fet que representa un descens de 5.564 afiliats, l'1,68% respecte del mes d'octubre. Tot i això, són 6.732 afiliats més a la Seguretat Social que fa un any, un 2,11% més, segons les dades que també ha publicat aquest divendres el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.La contractació ha caigut al novembre un 14,2% a Tarragona i l'Ebre. S'han fet concretament 21.086 contractes, 3.490 menys que el mes anterior i 8.344 menys que fa un any (una davallada del 28,35%). Del total de contractes, 10.915 es van fer al sector serveis, 1.114 a l'agricultura, 3.215 a lai 596 a la construcció.El nombre de contractes indefinits és de 9.168. Aquest tipus de contractació s'ha reduït un 19,55% respecte de l'octubre (amb 2.228 menys), però encara representa un 123,77% més que el mes de novembre del 2021, amb 5.071 contractes indefinits més. Per contra, de contractes temporals se n'han fet 11.918, un 9,48% menys que fa un mes i un 52,95% menys que fa un any (amb 13.415 contractes temporals menys que el novembre del 2021), segons el Ministeri de Treball. En global, la contractació ha augmentat al novembre un 42,45% i un 57,55% interanual.Pel que fa als Expedients Temporals de Regulació d'Ocupació (ERTO) encara es mantenen en 35 empreses del territori i afecten 206 treballadors.