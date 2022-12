La URV redueix la despesa energètica per la inflació

Elaprovat en el darrerde laja està en marxa i s’han constituït la comissió general d’emergència energètica i 19 equips de treball d’eficiència energètica, que determinen l’aplicació de mesures específicament per edificis. El pla respon a la previsió de l’si no es fa cap acció per reduir-ne el consum i amb la finalització del contracte actual del subministrament de manera consorciada amb les universitats catalanes i l’inici del nou. Així, l’objectiu per al 2023 ésUna de les primeres mesures que ha aprovat la comissió d’emergència energètica i que ja és d’aplicació és l’establiment de quatre estadis de climatització, que canviaran en funció de la previsió meteorològica i l’estat dels edificis: aturada, engegada per franges horàries, engegada tota la jornada o engegada amb preescalfaments. Des de fa una setmana s’ha activat el segon estadi, per franges horàries, de manera que la calefacció s’encén als edificis de la Universitat durant tres hores de matí i tres hores de tarda, que determinen els equips locals en funció de l’activitat i afluència de cada edifici. També s’ha aprovat, que només són permesos als espais que no arriben als 19 graus.Així mateix, la comissió ha acordat la, tancament i climatització dels edificis per al pont del desembre i els dies previs al tancament de Nadal. Així, per exemple, el divendres 9 de desembre tancaran els següents centres docents: l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química, la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, la Facultat de Turisme i Geografia, la Facultat d’Economia i Empresa, l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, la seu Baix Penedès i l’aulari de les facultats d’Infermeria, Ciències Jurídiques i Lletres. Pel que fa als serveis també tancaran els ubicats al Rectorat, el CTTi, Mas Miarnau i l’I-Center, que faran treball a distància.Pel que fa a l’horari dels, es poden consultar actualitzats al web, adaptaran l’activitat a la general de l’edifici. Els horaris d’obertura i climatització difereixen en funció de l’activitat prevista a cada edifici, per la qual cosa els han determinat les comissions locals, que n’informaran al PAS, PDI i estudiantat a qui pugui afectar.Fins a final d’any també s’avaluarà l’eficiència energètica dels equips informàtics i es posa a disposició de tota la comunitat universitària un decàleg per integrar accions en el dia a dia que permeten reduir la petjada ecològica i alhora contribuir a l’estalvi del consum d’energia.La comissió d’emergència energètica es reuneix periòdicament per fer el seguiment de les mesures i adoptar-ne de noves en funció de les necessitats de consum.